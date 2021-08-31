Эвакуированные из Кабула афганцы отравились грибами в Польше, двое детей борются за жизнь

В Польше две группы афганцев, которые находятся в центрах для беженцев, отравились грибами, при этом двое маленьких детей находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В первом случае речь идет о мальчиках 5 и 6 лет и их старшей сестре 17 лет, которые на прошлой неделе были госпитализированы после эвакуации из Афганистана 23 августа. Польша эвакуировала семью по просьбе Великобритании после захвата страны талибами. Отец работал в Афганистане на британцев.

Их семья собрала и съела ядовитые грибы на территории центра для беженцев в Подкова-Лесьна близ Варшавы. Детей госпитализировали в центр детского здоровья в Варшаве.

Мальчики 5 и 6 лет с момента поступления в больницу находились в очень тяжелом состоянии. Сейчас они госпитализированы в реанимацию, их состояние критическое. 6-летнему мальчику понадобится трансплантация печени, а его младшему брату проводят тесты, чтобы установить, произошла ли у него смерть мозга.

Другой случай отравления произошел с четырьмя взрослыми мужчинами, которые находятся в центре для беженцев в Линине, что в гмине Гура-Кальвария Мазовецкого воеводства. Все мужчины были госпитализированы.

В понедельник, 23 августа они обратились к врачу центра с симптомами отравления грибами.

Представитель Управления по делам иностранцев заверил, что жители центра в Линине получают трехразовое полноценное питание, включая обед из двух блюд. У них также есть доступ к горячим напиткам, а еда соответствует культурным и религиозным нормам.

По словам людей, контактировавших с афганцами, недостатка в пище нет, но беженцы хотели бы иметь возможность готовить пищу самостоятельно.