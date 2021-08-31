Евакуйовані з Кабула афганці отруїлися грибами в Польщі, двоє дітей борються за життя

У Польщі дві групи афганців, які перебувають у центрах для біженців, отруїлися грибами, при цьому двоє маленьких дітей перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У першому випадку йдеться про хлопчиків 5 і 6 років та їхню старшу сестру у віці 17 років, які минулого тижня були госпіталізовані після евакуації з Афганістану 23 серпня. Польща евакуювала сім'ю на прохання Великої Британії після захоплення талібами країни. Батько працював в Афганістані на британців.

Читайте також Австрія не підтримає пропорційний розподіл біженців з Афганістану в країнах ЄС

Їхня сім'я зібрала та з’їла отруйні гриби на території центру для біженців у Подкова-Лесьні, поблизу Варшави. Дітей госпіталізували до центру дитячого здоров’я у Варшаві.

Хлопчики 5 і 6 років з моменту надходження до лікарні перебували в дуже важкому стані. Зараз вони госпіталізовані в реанімацію, їхній стан критичний. Шестирічному хлопчику знадобиться трансплантація печінки, а його молодшому брату проводять тести, щоб встановити, чи є у нього смерть мозку.

Інший випадок отруєння стався з чотирма дорослими чоловіками, що перебувають у центрі для біженців у Лініні, що в гміні Гура-Кальварія Мазовецького воєводства. Усі чоловіки були госпіталізовані.

У понеділок 23 серпня чоловіки звернулися до лікаря центру з симптомами отруєння грибами.

Представник управління у справах іноземців запевнив, що мешканці центру в Лініні отримують триразове повноцінне харчування, включаючи обід з двох страв. У них також є доступ до гарячих напоїв, а їжа відповідає культурним і релігійним нормам.

Водночас, за словами людей, які контактували з афганцями, хоча нестачі в їжі немає, біженці хотіли б мати можливість готувати їжу самостійно.