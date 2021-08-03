Пригород Афин эвакуируют из-за лесного пожара

Десятки домов были эвакуированы на севере Афин во вторник днем ​​из-за лесного пожара, который начался раньше в лесных массивах вблизи пригорода Варимбомби и вырвался из-под контроля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Сначала огонь вспыхнул в бывшей королевской летней резиденции в Татои в полдень во вторник, но теперь он распространился на пригороды Варимбомби, вблизи нескольких центров верховой езды, и на территорию недалеко от жилого поселения Адамс, что повлекло его эвакуацию и закрытие участка национальной магистрали поблизости.

"Ситуация вовсе не хорошая. Пожар идет к Варимбомби и очень близко к домам", - сказал Спирос Вреттос, мэр Ахарнона, к которому принадлежит Варимбомби.

Власти также эвакуировали лагерь вблизи главной площади Варимбомби, зеленого пригород и популярного места отдыха для жителей города с летними домами в этом районе. Примерно 80 детей из лагеря доставили автобусом до ближайшей станции метро, ​​где их забрали родители.

Управление гражданской защиты Греции также рассылает извещения на мобильные телефоны людей в районе пожара, призывая их покинуть территорию, а жителям окрестностей греческой столицы, таких как Эритрея, рекомендуется закрывать окна и дымоходы, чтобы избежать попадания дыма и пепла в их дома.