В Греции спасают от лесных пожаров Древнюю Олимпию

Греческие власти приказали эвакуировать деревни, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на западном Пелопоннесе из-за сильных лесных пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

В Древней Олимпии большие наземные силы пожарных команд действовали всю ночь, чтобы ограничить фронт огня и держать его подальше от археологических раскопок, музея и объектов Международной олимпийской академии.

С первыми лучами солнца с воздуха к тушению огня присоединились пожарные самолеты и вертолеты, и власти надеются, что число очагов будет уменьшено.

Больше десяти сел рядом с Древней Олимпией были эвакуированы. "Мы делаем все возможное, чтобы спасти это священное место. После человеческих жизней наш приоритет - спасти нашу историю", - заявил мэр Панайотис Антонакопулос.

Место, откуда олимпийский огонь традиционно начинает свой путь, является одним из самых популярных туристических достопримечательностей Греции.

На другом конце страны спасательные лодки у острова Эвия недалеко от Афин подобрали около 85 человек с пляжа.

Как уже сообщалось, в пригороде Афин несколько дней борются с пожарами, но полностью взять их под контроль пока не удалось. Пожар подступил к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список достопримечательностей.

На севере Греции во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране, составила +47,1 градуса по Цельсию.

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