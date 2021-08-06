Лесные пожары на юге Турции показали из космоса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало несколько спутниковых снимков, на которых виден дым от лесных пожаров на юге и юго-западе Турции.

Как сообщает "Европейская правда", фото опубликованы на сайте NASA.

Снимки сделаны 31 июля и 3 августа вблизи прибрежных районов Анталья, Аланья и Манавгат.

Спутник также сфотографировал ситуацию в районе Мармариса в провинции Мугла.

"Большая часть южной Европы неделями находится в условиях сильной жары, невиданной с 1980-х годов. В прошлом месяце в Греции и Турции были установлены национальные температурные рекорды", - отметили в NASA.

Напомним, Турция уже восьмой день борется с масштабными пожарами на средиземноморском побережье. В ночь на 5 августа удалось спасти от огня угольную электростанцию ​​в провинции Мугла.

От пожаров и экстремальной жары страдают также соседи Турции на Балканском полуострове - Греция, Албания, Северная Македония.

О последствиях пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".