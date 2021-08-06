Лісові пожежі на півдні Туреччини показали з космосу

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало кілька супутникових знімків, на яких видно дим від лісових пожеж на півдні і південному заході Туреччини.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опубліковані на сайті NASA.

Знімки зроблені 31 липня і 3 серпня поблизу прибережних районів Анталья, Аланья і Манавгат.

Супутник також сфотографував ситуацію в районі Мармаріса в провінції Мугла.

"Велика частина південної Європи тижнями перебуває в умовах сильної спеки, небаченої з 1980-х років. Минулого місяця в Греції і Туреччині були встановлені національні температурні рекорди", - відзначили в NASA.

Нагадаємо, Туреччина вже восьмий день бореться з масштабними пожежами на середземноморському узбережжі. В ніч на 5 серпня вдалося врятувати від вогню вугільну електростанцію в провінції Мугла.

Від пожеж та екстремальної спеки потерпають також сусіди Туреччини на Балканському півострові - Греція, Албанія, Північна Македонія.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".