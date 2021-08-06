"Зеленых" окончательно исключили из выборов в одной из земель Германии

Немецкая партия "Зеленых" будет исключена из избирательных бюллетеней в федеральной земле Саар во время сентябрьских национальных выборов.

Такое решение принял федеральный избирательный комитет, сославшись на нарушения в ранжировании партией своих кандидатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На прошлой неделе "Зеленых" не допустила к выборам избирательная комиссия Саара, но партия обжаловала это решение. Теперь же решение окончательное.

Решение было принято после внутренней борьбы за выдвижение главного регионального кандидата. В последнюю минуту партия изменила своего ведущего кандидата с Юбера Ульриха на Жанну Диллшнайдер. Несколько членов партии жаловались на нарушения в процессе выдвижения кандидатов.

Региональный администратор выборов Моника Целльнер заявила, что "зеленые" "нарушили демократические принципы".

Германия выбирает членов парламента двумя голосами: первый - за отдельных кандидатов, а второй - по региональным партийным спискам. Второе голосование является более важным, поскольку оно определяет, сколько мест в парламенте получит каждая партия.

Решение избирательной комиссии окажет особое влияние на другие голоса, а это значит, что избиратели Саара все еще могут выбирать членов партии "Зеленых" своим первым голосом.

Несмотря на то, что Саар является одной из самых небольших земель Германии с менее чем 1 миллионом избирателей, имеющих право голоса, это решение является неприятным ударом менее чем за два месяца до выборов.

Между тем правая "Альтернатива для Германии" получила небольшую победу, поскольку в четверг избирательная комиссия вынесла решение в ее пользу, позволив партии участвовать в голосовании в Бремене.

Напомним, Немецкая избирательная комиссия постановила, что Коммунистическая партия Германии (DKP) временно не допущена к участию в выборах в федеральный парламент 26 сентября из-за несоблюдения необходимых формальностей.