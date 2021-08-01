"Зеленых" и правую AfD не допустили к выборам в двух землях Германии

Избирательная комиссия Германии не допустила к участию в выборах партию "Зеленых" и правую "Альтернатива для Германии" в двух федеральных землях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Зеленых" не допустили в земле Саар, а AfD – в Бремене. Решения были связаны с нарушениями в процессе выдвижения кандидатов. Они еще не окончательны и обе стороны заявили, что будут обжаловать решения.

Хотя Саар, где 0,7 миллиона жителей имеют право голоса, и Бремен, где есть 0,5 миллиона избирателей, составляют лишь небольшую часть из 60,4 миллиона имеющих право голоса в Германии, исключение партий рискует повлиять на исход выборов 26 сентября.

В Сааре недопуск "зеленых" последовал за внутренней борьбой за выдвижение главного регионального кандидата. В последнюю минуту партия сменила своего ведущего кандидата с Юбера Ульриха на Жанну Диллшнайдер. Несколько членов партии жаловались на нарушения в процессе выдвижения кандидатур, а региональный администратор выборов заявила, что "зеленые" совершили "серьезную избирательную ошибку".

В Бремене региональная избирательная комиссия заявила, что AfD не предоставила заявление о соблюдении избирательного законодательства.

Напомним, немецкая избирательная комиссия постановила, что Коммунистическая партия Германии (DKP) временно не будет допущена к участию в выборах в федеральный парламент 26 сентября из-за несоблюдения необходимых формальностей.