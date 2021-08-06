"Зелених" остаточно виключили з виборів в одній із земель Німеччини

Німецька партія "Зелених" буде виключена з виборчих бюлетенів у федеральній землі Саар під час вересневих національних виборів.

Таке рішення ухвалив федеральний виборчий комітет, пославшись на порушення в ранжируванні партією своїх кандидатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Минулого тижня "Зелених" не допустила до виборів виборча комісія Саара, але партія оскаржила це рішення. Тепер же рішення остаточне.

Рішення було прийнято після внутрішньої боротьби за висунення головного регіонального кандидата. В останню хвилину партія змінила свого провідного кандидата з Юбера Ульріха на Жанну Діллшнайдер. Кілька членів партії скаржилися на порушення в процесі висування кандидатів.

Регіональний адміністратор виборів Моніка Целльнер заявила, що "зелені" "порушили демократичні принципи".

Німеччина обирає членів парламенту двома голосами: перший - за окремих кандидатів, а другий - за регіональними партійними списками. Друге голосування є більш важливим, оскільки воно визначає, скільки місць у парламенті отримає кожна партія.

Рішення виборчої комісії надасть особливий вплив на другі голоси, а це означає, що виборці Саара все ще можуть вибирати членів партії "Зелених" своїм першим голосом.

Незважаючи на те, що Саар є однією з найменших земель Німеччини з менш ніж 1 мільйоном виборців, що мають право голосу, це рішення є неприємним ударом менш ніж за два місяці до виборів.

Тим часом ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула невелику перемогу, оскільки в четвер виборча комісія винесла рішення на її користь, дозволивши партії брати участь у голосуванні в Бремені.

Нагадаємо, Німецька виборча комісія постановила, що Комуністична партія Німеччини (DKP) тимчасово не допущена до участі у виборах до федерального парламенту 26 вересня через недотримання необхідних формальностей.