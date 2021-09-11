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Зеленский и Кулеба выразили соболезнования США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября

Суббота, 11 сентября 2021, 14:05

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразили соболезнования американскому народу в связи с двадцатой годовщиной терактов 11 сентября, когда погибли около 3000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, мы должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему. Мы остаемся бок о бок с США в этой борьбе", - говорится в заявлении Зеленского в официальном Twitter.

"Мы разделяем боль американского народа и чтим память многих жертв того дня, среди которых были и украинцы. Украина стоит бок о бок с США, чтобы терроризм никогда не смог разрушить наше единство и общие ценности", - заявил Дмитрий Кулеба.

Как известно, 11 сентября 2001 года четыре самолета, захваченные террористами-смертниками "Аль-Каиды", врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, один самолет упал на Пентагон и четвертый благодаря сопротивлению пассажиров не долетел до Вашингтона и разбился в поле в Пенсильвании.

В канун 20-й годовщины терактов президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, напомнив о важности единства. В течение утра 11 сентября свои заявления обнародовали ряд европейских лидеров и глав МИД. 

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Зеленский США Кулеба
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