Байден и европейские лидеры выступили с заявлениями в 20-ю годовщины терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден и лидеры ряда стран выступили с заявлениями, вспоминая погибших 20 лет назад в теракте 11 сентября 2001, самом масштабном в истории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные информагентства.

Джо Байден в своем видеообращении, обнародованном накануне годовщины, почтил память 2977 погибших в теракте.

"В дни, последовавшие после 11 сентября, мы видели героизм везде, там, где этого ждали и ждали. И мы видели нечто достаточно редкое - настоящее чувство национального единства ... В битве за душу Америки, единство - это наша величайшая сила. Это не означает, что мы должны верить во что-то одно - это о том, что мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию ", - заявил президент США.

Он признал, что теракты пробудили и отрицательные человеческие качества, в частности, страх и враждебность к американцам мусульманской веры в целом.

Он отметил, что американцы не должны позволить разделить себя. "Единство делает нас теми, кем мы есть - Америкой в ​​её лучших проявлениях", - отметил Байден.

Джо Байден с первой леди Джилл Байден посетят ряд памятных мероприятий и три места атаки. Состоится шесть эпизодов минуты молчания - в соответствии со временем, когда упали небоскребы-близнецы, когда самолет упал на Пентагон и когда разбился четвертый самолет.

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что её молитвы с теми, кто погиб и выжил в терактах, и отметила вклад всех, кто помогал восстановить нормальную жизнь после трагедии. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что атаки не подорвали веру западного мира в свободу и демократию.

"Ужасные атаки 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории. Помним жертв и благородные жертвы многочисленных людей, которые бросились на помощь после теракта. ЕС продолжит оставаться союзником США в продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях", - написал президент Евросовета Шарль Мишель.

The horrific attacks of #September11 20 years ago changed the course of history.



We remember the victims and noble sacrifice of so many first responders and aid workers.



The EU stands by the US and @POTUS in the continued fight against terrorism and extremism in all its forms. pic.twitter.com/VAJvIQjMOh — Charles Michel (@eucopresident) September 11, 2021

"Даже в самые темные, самые испытательные моменты могут проявляться лучшие человеческие качества. ЕС поддерживает США в защите свободы и сострадания, в противовес ненависти", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы оплакиваем всех погибших и сочувствуем тем, кто потерял близких в терактах 11 сентября, кто получил серьезные травмы ... Мы должны критически поразмыслить над тем, что произошло после 11 сентября. Последние события в Афганистане стали очень жестким напоминанием об этом", - отметил глава МИД Германии Хайко Маас, добавив, что вклад людей, которые способствовали построению демократии в этой стране, все равно важен и ценен.

"Я убежден, что мы должны продолжать работать над миром и безопасностью в мире разными способами. Остаться в стороне - это худший способ служить собственным интересам и гарантировать свою безопасность. Часть ответа на вопрос - в восстановлении нашего союзнического сотрудничества, и особенно в этот день - подтверждении нашей дружбы и партнерства с США", - добавил Маас.

"Сегодня - 20 годовщина со ужасных терактов 11 сентября ... Мы должны продолжать бороться с исламистским террором и радикализацией вместе с США", - написал канцлер Австрии Курц.

Wir müssen weiterhin gemeinsam mit den USA entschieden gegen islamistischen Terror & gegen Radikalisierung ankämpfen! Unsere Gedanken sind an diesem Tag bei den Opfern & ihren Hinterbliebenen. #NeverForget pic.twitter.com/iq2N9IpZ8M — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 11, 2021

Президент Польши возложил венок к мемориальной доске погибшим в теракте, в часовне президентского дворца. "Эти события навсегда изменили мир ... Мы помним 9/11", - говорится в заявлении канцелярии президента.

Как известно 11 сентября четыре самолета, захваченные террористами-смертниками "Аль-Каиды", врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, один самолет упал на Пентагон и четвертый благодаря сопротивлению пассажиров не долетел до Вашингтона и разбился в поле в Пенсильвании.

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