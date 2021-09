Байден и европейские лидеры выступили с заявлениями в 20-ю годовщины терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден и лидеры ряда стран выступили с заявлениями, вспоминая погибших 20 лет назад в теракте 11 сентября 2001, самом масштабном в истории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные информагентства.

Джо Байден в своем видеообращении, обнародованном накануне годовщины, почтил память 2977 погибших в теракте.

"В дни, последовавшие после 11 сентября, мы видели героизм везде, там, где этого ждали и ждали. И мы видели нечто достаточно редкое - настоящее чувство национального единства ... В битве за душу Америки, единство - это наша величайшая сила. Это не означает, что мы должны верить во что-то одно - это о том, что мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию ", - заявил президент США.

Он признал, что теракты пробудили и отрицательные человеческие качества, в частности, страх и враждебность к американцам мусульманской веры в целом.

Он отметил, что американцы не должны позволить разделить себя. "Единство делает нас теми, кем мы есть - Америкой в ​​её лучших проявлениях", - отметил Байден.

Джо Байден с первой леди Джилл Байден посетят ряд памятных мероприятий и три места атаки. Состоится шесть эпизодов минуты молчания - в соответствии со временем, когда упали небоскребы-близнецы, когда самолет упал на Пентагон и когда разбился четвертый самолет.

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что её молитвы с теми, кто погиб и выжил в терактах, и отметила вклад всех, кто помогал восстановить нормальную жизнь после трагедии. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что атаки не подорвали веру западного мира в свободу и демократию.

"Ужасные атаки 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории. Помним жертв и благородные жертвы многочисленных людей, которые бросились на помощь после теракта. ЕС продолжит оставаться союзником США в продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях", - написал президент Евросовета Шарль Мишель.

The horrific attacks of #September11 20 years ago changed the course of history.



We remember the victims and noble sacrifice of so many first responders and aid workers.



The EU stands by the US and @POTUS in the continued fight against terrorism and extremism in all its forms. pic.twitter.com/VAJvIQjMOh