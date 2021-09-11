Байден и европейские лидеры выступили с заявлениями в 20-ю годовщины терактов 11 сентября
Президент США Джо Байден и лидеры ряда стран выступили с заявлениями, вспоминая погибших 20 лет назад в теракте 11 сентября 2001, самом масштабном в истории Соединенных Штатов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные информагентства.
Джо Байден в своем видеообращении, обнародованном накануне годовщины, почтил память 2977 погибших в теракте.
"В дни, последовавшие после 11 сентября, мы видели героизм везде, там, где этого ждали и ждали. И мы видели нечто достаточно редкое - настоящее чувство национального единства ... В битве за душу Америки, единство - это наша величайшая сила. Это не означает, что мы должны верить во что-то одно - это о том, что мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию ", - заявил президент США.
Он признал, что теракты пробудили и отрицательные человеческие качества, в частности, страх и враждебность к американцам мусульманской веры в целом.
Он отметил, что американцы не должны позволить разделить себя. "Единство делает нас теми, кем мы есть - Америкой в её лучших проявлениях", - отметил Байден.
Джо Байден с первой леди Джилл Байден посетят ряд памятных мероприятий и три места атаки. Состоится шесть эпизодов минуты молчания - в соответствии со временем, когда упали небоскребы-близнецы, когда самолет упал на Пентагон и когда разбился четвертый самолет.
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что её молитвы с теми, кто погиб и выжил в терактах, и отметила вклад всех, кто помогал восстановить нормальную жизнь после трагедии. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что атаки не подорвали веру западного мира в свободу и демократию.
"Ужасные атаки 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории. Помним жертв и благородные жертвы многочисленных людей, которые бросились на помощь после теракта. ЕС продолжит оставаться союзником США в продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях", - написал президент Евросовета Шарль Мишель.
The horrific attacks of #September11 20 years ago changed the course of history.— Charles Michel (@eucopresident) September 11, 2021
We remember the victims and noble sacrifice of so many first responders and aid workers.
The EU stands by the US and @POTUS in the continued fight against terrorism and extremism in all its forms. pic.twitter.com/VAJvIQjMOh
"Даже в самые темные, самые испытательные моменты могут проявляться лучшие человеческие качества. ЕС поддерживает США в защите свободы и сострадания, в противовес ненависти", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы оплакиваем всех погибших и сочувствуем тем, кто потерял близких в терактах 11 сентября, кто получил серьезные травмы ... Мы должны критически поразмыслить над тем, что произошло после 11 сентября. Последние события в Афганистане стали очень жестким напоминанием об этом", - отметил глава МИД Германии Хайко Маас, добавив, что вклад людей, которые способствовали построению демократии в этой стране, все равно важен и ценен.
"Я убежден, что мы должны продолжать работать над миром и безопасностью в мире разными способами. Остаться в стороне - это худший способ служить собственным интересам и гарантировать свою безопасность. Часть ответа на вопрос - в восстановлении нашего союзнического сотрудничества, и особенно в этот день - подтверждении нашей дружбы и партнерства с США", - добавил Маас.
"Сегодня - 20 годовщина со ужасных терактов 11 сентября ... Мы должны продолжать бороться с исламистским террором и радикализацией вместе с США", - написал канцлер Австрии Курц.
Wir müssen weiterhin gemeinsam mit den USA entschieden gegen islamistischen Terror & gegen Radikalisierung ankämpfen! Unsere Gedanken sind an diesem Tag bei den Opfern & ihren Hinterbliebenen. #NeverForget pic.twitter.com/iq2N9IpZ8M— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 11, 2021
Президент Польши возложил венок к мемориальной доске погибшим в теракте, в часовне президентского дворца. "Эти события навсегда изменили мир ... Мы помним 9/11", - говорится в заявлении канцелярии президента.
Как известно 11 сентября четыре самолета, захваченные террористами-смертниками "Аль-Каиды", врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, один самолет упал на Пентагон и четвертый благодаря сопротивлению пассажиров не долетел до Вашингтона и разбился в поле в Пенсильвании.
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