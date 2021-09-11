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Зеленський і Кулеба висловили співчуття США у 20-ту річницю терактів 11 вересня

Субота, 11 вересня 2021, 14:05

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловили співчуття американському народу у зв’язку з двадцятою річницею терактів 11 вересня, коли загинули близько 3000 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі", - йдеться у заяві Зеленського в офіційному Twitter.

"Ми поділяємо біль американського народу і вшановуємо пам’ять багатьох жертв того дня, серед яких були і українці. Україна стоїть пліч-о-пліч зі США, аби тероризм ніколи не зміг зруйнувати нашу єдність і спільні цінності", - заявив Дмитро Кулеба.

У переддень 20-ї річниці терактів президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації. Протягом ранку 11 вересня свої заяви оприлюднили низка європейських лідерів та глав МЗС. 

Як відомо, 11 вересня 2001 року чотири літаки, захоплені терористами-смертниками "Аль-Каїди", врізалися у хмарочоси Світового торгового центру, один літак впав на Пентагон і четвертий завдяки спротиву пасажирів не долетів до Вашингтона і розбився у полі в Пенсильванії. 

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Зеленський США Кулеба
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