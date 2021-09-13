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Парламентские выборы в Норвегии: возможна смена правительства Эрны Солберг

Понедельник, 13 сентября 2021, 10:58

В понедельник в Норвегии проходят парламентские выборы, которые могут привести к смене правительства после восьмилетнего правления консервативного премьер-министра Эрны Солберг.

Об этом пишет агентство dpa, сообщает "Европейская правда".

Опросы показывают, что социал-демократическая Норвежская рабочая партия может получить значительную поддержку, а это значит, что ее лидер Йонас Гар Стере может сменить Солберг.

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Понедельник - официальный день выборов, но избирательные участки открылись также в воскресенье почти в половине городов страны. Право голоса имеют около 3,9 миллиона человек.

Граждане также имели возможность голосовать еще раньше - дистанционно. Этой возможностью воспользовались около 1,65 миллиона норвежцев, или более 42% от всех имеющих право голоса.

В богатой скандинавской стране, имеющей достаточно нефти, защита климата и окружающей среды, а также соответствующая нефтяная политика сыграли важную роль в кампании.

Нефтяной сектор Норвегии внес значительный вклад в преобразование скандинавской страны в одну из самых богатых в мире, но учитывая изменения климата, многие люди теперь требуют меньшей зависимости экономики от нефти.

Обнародование пессимистического отчета межправительственной группы экспертов по изменению климата месяц назад дало толчок партии Стере и другим более мелким партиям с четким климатическим акцентом.

Более года назад, весной 2020 года, Солберг все еще имела достаточную поддержку избирателей, в частности благодаря относительно успешному управлению Норвегией в первую волну пандемии. Но популярность ее Консервативной партии с тех пор начала снижаться, в то время как Норвежской рабочей партии - расти.

60-летняя Солберг находится у власти в Норвегии с 2013 года. 61-летний Стере был министром иностранных дел в предыдущем правительстве при социал-демократическом премьер-министре Йенсе Столтенберге, который сейчас является генеральным секретарем НАТО.

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Норвегия
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