Норвегия разрешила въезд вакцинированным украинцам

Правительство Норвегии разрешило въезд для полностью вакцинированных граждан Украины, которые едут с туристической целью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует информация на онлайн-карте МИД Украины.

Въезд разрешен полностью вакцинированным гражданам Украины, которые имеют соответствующие сертификаты COVID-19, выданные Украиной в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (EU Digital COVID Certificate).

Граждане Украины, которые не имеют соответствующих сертификатов COVID-19, при въезде на территорию Норвегии должны засвидетельствовать наличие отрицательного теста на Covid-19 (на норвежском, шведском, датском, английском, французском или немецком языках), сделанного в течение 24 часов до пересечения границы.

Также они должны пройти обязательную электронную регистрацию путешествия в цифровом реестре путешествий (https://reg.entrynorway.no/) до пересечения норвежской границы, сдать тест на Covid-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту и оставаться на карантине в отеле.

COVID-сертификаты, выданные Украиной в приложения "Дия" после присоединения к системе EU Digital COVID Certificate признаются на территории Норвегии в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

В МИД отметили, что учитывая частые изменения в нынешнем режиме въезда на территорию Норвегии для граждан иностранных государств, гражданам Украины необходимо дополнительно проверять информацию о возможности въезде непосредственно перед осуществлением путешествия.

Напомним, Финляндии обновила правила въезда для граждан Украины, которые едут с туристической целью, отменив возможность въезда с ПЦР-тестом.

Ранее Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.