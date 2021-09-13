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Парламентські вибори у Норвегії: можлива зміна уряду Ерни Солберг

Понеділок, 13 вересня 2021, 10:58

У понеділок в Норвегії відбуваються парламентські вибори, які можуть призвести до зміни уряду після восьмирічного правління консервативного прем'єр-міністра Ерни Солберг.

Про це пише агентство dpa, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показують, що соціал-демократична Норвезька робітнича партія може здобути значну підтримку, а це означає, що її лідер Йонас Гар Стьоре може замінити Солберг.

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Понеділок - офіційний день виборів, але виборчі дільниці відкрилися також у неділю у майже  половині міст країни. Право голосу мають близько 3,9 мільйона осіб.

Громадяни також мали можливість голосувати ще раніше – дистанційно. Цією можливістю скористалися близько 1,65 мільйона норвежців, або понад 42% від усіх, хто має право голосу.

У багатій скандинавській країні, що має вдосталь нафти, захист клімату та навколишнього середовища, а також відповідна нафтова політика зіграли важливу роль в кампанії.

Нафтовий сектор Норвегії зробив значний вклад у перетворення скандинавської країни в одну з найбагатших у світі, але з огляду на зміни клімату багато людей тепер вимагають меншої залежності економіки від нафти.

 Оприлюднення песимістичного звіту міжурядової групи експертів зі зміни клімату місяць тому дала поштовх партії Стьоре і іншим більш дрібним партіям з чітким кліматичним акцентом.

Понад рік тому, навесні 2020 року, Солберг все ще мала достатню підтримку виборців, зокрема завдяки відносно успішному управлінню Норвегією у першу хвилю пандемії. Але популярність її Консервативної партії з того часу почала знижуватись, у той час як Норвезької робітничої партії – зростати.

60-річна Ерна Солберг перебуває при владі в Норвегії з 2013 року. 61-річний Стьоре був міністром закордонних справ в попередньому уряді при соціал-демократичному прем'єр-міністрові Єнсу Столтенбергу, який нині є генеральним секретарем НАТО.

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Норвегія
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