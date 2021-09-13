Бельгия передала Украине судно для экологического мониторинга Черного и Азовского морей

Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Belgica" для проведения экологического мониторинга Черного и Азовского морей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Украина получила от Бельгии легендарное научно-исследовательское судно "Belgica". Вполне функциональное судно правительство Бельгии передал Украинскому научному центру экологии моря. Это позволит Украине восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей, поможет успешно внедрять Директивы ЕС по морской окружающей среде. Более того, запланированы совместные украинского-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях", - говорится в заявлении.

Судно исследовало почти 1 млн. ем моря и провело более тысячи научных кампаний, усовершенствовали знания бельгийцев о моря.

Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет.

Далее судно начнет свой путь из порта Зебрюгге к новому дому - городу Одесса. На пути в 8600 км ученые оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластика, а также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам у морских микроорганизмов.

Напомним, Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий.

После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".