Украина купила у Британии ледокол для миссий в Антарктиде

Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине.

После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"Это уже второй пример, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым. Первый - это передача в 1996 году станции "Фарадей", которая теперь известна как станция "Академик Вернадский", - говорится в заявлении.

Корабль "Джеймс Кларк Росс" открывает новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах.

Кстати, в 1996 году именно этот ледокол доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию ​​"Фарадей".

Национальный антарктический научный центр сообщил, что после переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании, где базируется, в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.

Напомним, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине два минных тральщика Ramsey и Blyth, которые британский флот вывел из эксплуатации.

В июне Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.

В октябре 2020 года в Великобритании в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

О совместном производстве кораблей ЕвроПравда подробно писала в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

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