У ЕС нет другого выхода, кроме как говорить с талибами - Боррель

Европейскому Союзу ничего не остается, как вести переговоры с новыми руководителями Афганистана из движения "Талибан".

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Афганский кризис не закончился. Чтобы иметь любой шанс повлиять на события, у нас нет другого выхода, кроме как сотрудничать с талибами", - сказал Боррель.

По его словам, Брюссель попытается скоординироваться с правительствами стран ЕС для организации дипломатического присутствия в Кабуле.

Министры иностранных дел ЕС установили условия для восстановления гуманитарной помощи и дипломатических связей с талибами, которые взяли под контроль Афганистан 15 августа, включая уважение прав человека, в частности прав женщин.

"Возможно, это чистый оксюморон говорить о правах человека, но это то, о чем мы должны их спросить", - сказал Боррель.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил "Талибан" во лжи и заявил, что его страна не будет иметь никаких отношений с вновь правительством.