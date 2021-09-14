ЄС не має іншого виходу, окрім як говорити з талібами - Боррель

Європейському Союзу нічого не залишається, як вести переговори з новими керівниками Афганістану з руху "Талібан".

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Афганська криза не закінчилася. Щоб мати будь-який шанс вплинути на події, у нас немає іншого виходу, окрім як співпрацювати з талібами", - сказав Боррель.

За його словами, Брюссель спробує скоординуватись з урядами країн ЄС для організації дипломатичної присутності в Кабулі.

Міністри закордонних справ ЄС встановили умови для відновлення гуманітарної допомоги та дипломатичних зв'язків з талібами, які взяли під контроль Афганістан 15 серпня, включаючи повагу до прав людини, зокрема прав жінок.

"Можливо, це чистий оксиморон говорити про права людини, але це те, про що ми повинні їх спитати", - сказав Боррель.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив "Талібан" у брехні та заявив, що його країна не матиме жодних стосунків з новоствореним урядом.

Глава МЗС Чехії заявив, що Прага не повинна визнавати уряд радикального руху "Талібан" в Афганістані.