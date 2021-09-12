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Глава МЗС Франції звинуватив "Талібан" у брехні і заявив, що не матиме справ з їхнім урядом

Неділя, 12 вересня 2021, 12:04

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив афганський рух "Талібан" у брехні і заявив, що його країна не матиме жодних стосунків з новоствореним урядом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

"Таліби сказали, що дозволять іноземцям та афганцям вільно виїжджати, і говорили про всеохоплюючий та представницький уряд, але вони брешуть. Франція відмовляється визнати цей уряд або мати будь-які відносини з цим урядом", - сказав Ле Дріан.

За останні тижні Франція евакуювала з Афганістану близько 3000 осіб, більшість з яких - афганці. Щоб досягти цього, французи розпочали підготовку в середині квітня, за чотири місяці до того, як таліби взяли владу.

Париж також провів технічні переговори з талібами з питань виїзду французів і декількох сотень афганців, які мають зв'язки з Францією, і ще залишаються в Афганістані.

Для розв'язання цієї проблеми Ле Дріан у неділю відбуває в Катар.

Раніше повідомлялося, що перший комерційний рейс з Кабула вилетів 9 вересня. Qatar Airways вивезли понад сто людей. Переважна більшість з них - іноземці.

Українське МЗС домовилося з Катаром про можливість вивезення українців, однак зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина.

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Афганістан Франція
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