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В Германии правая группа выиграла в суде право на плакаты с надписью "Повесьте зеленых"

Среда, 15 сентября 2021, 15:07

Немецкая правая группа "III. Weg" ("Третий путь") выиграла судебное дело, которое касалось размещения плакатов с надписью "Повесьте зеленых" у предвыборных агитационных плакатов партии "Зеленых".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Суд города Цвикау сначала вынес решение снять плакаты, но группа подала апелляцию, которая была удовлетворена судом, при условии, что плакаты размещены на расстоянии не менее 100 метров от любых плакатов "Зеленых".

Обе стороны по-прежнему имеют право на средства правовой защиты по размещению плакатов, которые вызвали возмущение среди "зеленых" политиков.

"Это решение показывает, что опасности разжигания ненависти со стороны организованного правого экстремизма до сих пор не поняли", - заявила депутат парламента Германии Ренате Кюнаст.

Она предупредила, что в прошлом агитация правых неоднократно приводила к актам насилия.

В прошлом Германия неоднократно страдала от насилия со стороны правых. В 2020 году в городе Ханау мужчина застрелил девять человек, которых считал "не белыми" или "не немцами".

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Германия
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