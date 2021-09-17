Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Конгрессе хотят увеличить помощь Украине в оборонном бюджете до $300 млн

Пятница, 17 сентября 2021, 11:11

В Конгрессе США предложили увеличить объем военной помощи Украине в оборонном бюджете Штатов на 2022 год до 300 млн долларов.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, добавляя проект документа, пишет "Европейская правда".

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA FY2022). Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала посол в своем Facebook.

Об увеличении помощи упоминается в разделе "Изменение и расширение инициативы по помощи для безопасности Украины".

В проекте также содержится предложение, чтобы Пентагон подготовил доклад для Конгресса, как США могли бы поддержать правительство Украины для улучшения противовоздушной и противоракетной обороны, включая варианты продажи оружия или передачи существующих систем.

Напомним, ранее издание Politico в своем материале сообщало, что речь может идти о передаче системы Iron Dome ("Железный купол").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США
powered by lun.ua

Статьи

Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business

Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business. Как теперь заставить правительства проводить дерегуляцию?
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Две недели до взрыва: почему новые выборы только усугубят политический кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии, длящийся уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень (укр.)
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Афганский коллапс: что влияет на позицию Запада по признанию правительства талибов

Какой курс изберут западные страны в отношении захваченного Афганистана и, в частности, нового правительства, сформированного талибами?
17 сентября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды