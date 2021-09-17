В Конгрессе хотят увеличить помощь Украине в оборонном бюджете до $300 млн

В Конгрессе США предложили увеличить объем военной помощи Украине в оборонном бюджете Штатов на 2022 год до 300 млн долларов.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, добавляя проект документа, пишет "Европейская правда".

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA FY2022). Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала посол в своем Facebook.

Об увеличении помощи упоминается в разделе "Изменение и расширение инициативы по помощи для безопасности Украины".

В проекте также содержится предложение, чтобы Пентагон подготовил доклад для Конгресса, как США могли бы поддержать правительство Украины для улучшения противовоздушной и противоракетной обороны, включая варианты продажи оружия или передачи существующих систем.

Напомним, ранее издание Politico в своем материале сообщало, что речь может идти о передаче системы Iron Dome ("Железный купол").