У Конгресі хочуть збільшити безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті до $300 млн

У Конгресі США запропонували збільшити обсяг військової допомоги Україні в оборонному бюджеті Штатів на 2022 рік до 300 млн доларів.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, додаючи проєкт документа, пише "Європейська правда".

"Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 млн доларів в оборонному бюджеті США на 2022 рік (NDAA FY2022). Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США", - написала посол у своєму Facebook.

Про збільшення допомоги згадано у розділі "Зміна і розширення ініціативи з безпекової допомоги для України".

У проєкті також міститься пропозиція, щоб Пентагон підготував доповідь для Конгресу, як США могли би підтримати уряд України для покращення протиповітряної і протиракетної оборони, включно з варіантами продажу зброї або передачі існуючих систем.

Нагадаємо, раніше Politico у своєму матеріалі повідомляли, що може йтися про передачу системи Iron Dome ("Залізний купол").