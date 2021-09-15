США можуть передати Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол"

У Конгресі США до законопроєкту про оборону 2022 року включили поправку, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, включаючи систему Iron Dome ("Залізний купол").

Про це йдеться у матеріалі видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

"У версію законопроєкту про оборонну політику США 2022 року комітет Палати представників у справах збройних сил включив поправку, яка вимагає від Пентагону подати в Конгрес звіт з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі "існуючих систем" Україні, які, ймовірно, не будуть розгорнуті найближчим часом", - йдеться у матеріалі.

Поправку вніс конгресмен Скотт Франклін, її схвалили двопартійним голосуванням.

У цей час у США не так багато надлишкових батарей протиповітряної і протиракетної оборони, готових до перекидання, зауважує видання. Але серед таких є дві системи Iron Dome, які Конгрес наказав купити американській армії в 2019 році.

Армія придбала дві батареї, які в цей час готуються до введення в експлуатацію в наступному році, і щосили намагається інтегрувати їх. Однак Iron Dome не був розроблений для роботи в рамках нової армійської системи командування і управління. Ця проблема також обмежує їх використання при розгортанні за кордоном.

Внесена у законопроєкт поправка не визначає будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні. Але один співробітник Конгресу сказав, що формулювання про передачу існуючих систем говорить багато про що, і що дві армійські батареї Iron Dome є головними кандидатами.

"З огляду на бажання і двопартійне визнання того, що необхідно зробити більше на фронті інтегрованої протиповітряної оборони для українців, і з урахуванням деяких політичних рішень адміністрації щодо України останнім часом, є бажання спробувати зробити більше, щоб допомогти їм, ніж робить команда Байдена", - сказав співрозмовник на умовах анонімності, оскільки законопроєкт все ще знаходиться на розгляді в Палаті представників.

Водночас, підкреслює видання, є питання щодо ефективності системи Iron Dome в Україні.

"З тактичної точки зору вона не буде ефективна на близькій відстані або на лінії зіткнення, тому що ця система буде дуже швидко збита російськими ракетними системами залпового вогню", - прокоментував Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії в аналітичному центрі CNA.

"Але вона може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить батареї захищати критично важливий об'єкт або командний центр на сході України", - додав він.

Доповнено: В офісі президента після виходу матеріалу Politico непрямо підтвердили, що таке питання обговорювалось під час візиту Володимира Зеленського до США.

"Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол")", - йдеться у повідомленні на сайті глави держави.