Мэр Будапешта добивается референдума по строительству китайского университета, которое планирует Орбан

Венгерская национальная избирательная комиссия одобрила запрос мэра Будапешта на проведение референдума относительно запланированного строительства кампуса китайского университета Фудань, нанеся удар по премьер-министру Виктору Орбану, который поддерживает проект.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Национальная избирательная комиссия одобрила мой запрос о референдуме касательно Фуданского университета", - заявил мэр венгерской столицы Гергей Корачонь на своей странице в Facebook.

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По словам Корачоня, в следующем месяце начнется кампания по сбору 200 тысяч подписей, необходимых для инициирования процесса референдума, если решение комиссии не будет обжаловано в суде.

В случае проведения референдума граждан спросят, хотят ли они отменить закон, что одобряет строительство, который парламент принял ранее в этом году.

В соответствии с соглашением, подписанным между правительством Орбана и университетом, который расположен в Шанхае, первый в Европе кампус университета будет занимать площадь 500 000 квадратных метров.

Орбан утверждает, что престижный китайский университет позволит тысячам венгерских и иностранных студентов получить качественное образование.

Однако строительство комплекса, которое планируется завершить до 2024 года, вызвало уличные протесты и обвинения оппозиции в том, что Орбан навязывает городу нежелательный проект и ставит под угрозу предварительный план строительства студенческого жилья в том же районе.

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Согласно проектным документами, которые опубликовал венгерский сайт журналистских расследований Direkt36.hu, большая часть запланированных расходов на проект китайского университета в размере 1,5 миллиарда евро будет покрыта за счет китайского кредита Венгрии в размере 1,3 миллиарда евро.

46-летний Корачонь, который стремится бросить вызов Орбану на выборах в начале следующего года, также обвиняет премьер-министра Виктор Орбана в том, что он сместил курс Венгрии от ЕС в сторону Китая.

В июне Корачонь, который стал мэром Будапешта в 2019 году, переименовал улицы вокруг территории кампуса в "Свободный путь Гонконга" и в "Дорогу уйгурских мучеников".