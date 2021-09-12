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Укр / Рус
Укр / Рус

Папа Римский прибыл в Венгрию с необычно коротким визитом, вероятно, из-за Орбана

Воскресенье, 12 сентября 2021, 12:58

Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию в воскресенье, начав очень короткий визит, который подчеркнет расхождения с националистическим и антиимигрантским премьер-министром Виктором Орбаном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Франциск проведет всего семь часов в Будапеште, чтобы закрыть международную римско-католическую встречу, прежде чем поехать в Словакию, где он будет до среды и посетит четыре города.

"Мы возобновляем поездки, и это очень важно, потому что мы можем передать людям свои слова и поздравления", - сказал Франциск журналистам на борту рейса, следовавшего в Будапешт.

На вопрос о своей недавней операции Папа ответил, что чувствует себя хорошо.

В аэропорту Папу Франциска встретили вицепремьер-министр Венгрии Жолт Семен, кардинал Петер Эрдо и венгерские епископы.

В графике Ватикана сказано, что Франциск должен встретиться с Орбаном и президентом Янош Адером, а также епископами и представителями некоторых еврейских общин, прежде чем отслужить мессу для завершения церковного конгресса, который начался в минувшее воскресенье.

Чрезвычайная краткость его пребывания в Будапеште побудила дипломатов и католические СМИ предположить, что Папа, осуществляющий свою первую поездку после операции в июле, предоставляет приоритет Словакии, фактически отказываясь от Венгрии.

Франциск часто осуждал то, что он считает возрождением националистических и популистских движений, призывал к единству Европы и критиковал страны, которые пытаются решить миграционный кризис односторонними или изоляционистскими действиями.

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Венгрия Ватикан Орбан
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