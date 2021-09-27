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"Безосновательные инсинуации": В МИД отреагировали на последние обвинения Лукашенко в адрес Украины

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:26

В МИД Украины отреагировали на заявление самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным предпринять в отношении Украины "какие-то действия" в ответ на якобы развертывание военных баз США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель МИД Олег Николенко в комментарии отметил, что в Украине "в очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций" со стороны Александра Лукашенко.

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"Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - сказал Николенко.

Спикер подчеркнул, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и "дружественного нам белорусского народа".

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа", - отметил Николенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на 1 млрд долларов. А главное - это оружие якобы нужно Минску для размещения у границы с Украиной. Читайте подробнее: Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом.

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Беларусь МИД
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