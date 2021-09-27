"Безпідставні інсинуації": В МЗС відреагували на останні звинувачення Лукашенка на адресу України

В МЗС України відреагували на заяву самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, який сказав, що домовився з президентом РФ Владіміром Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання військових баз США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі зазначив, що в Україні "вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій" з боку Олександра Лукашенка.

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"Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії", - сказав Ніколенко.

Речник наголосив, що саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і "дружнього нам білоруського народу".

"Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді замислитися в Мінську. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу", - зазначив Ніколенко.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь закупить у Росії зброї більш ніж на 1 мільярд доларів. А головне – що ця зброя нібито потрібна Мінську для розміщення біля кордону з Україною. Читайте детальніше: Зброя проти України: куди приведе нове загострення між Мінськом та Києвом.