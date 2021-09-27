Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Безпідставні інсинуації": В МЗС відреагували на останні звинувачення Лукашенка на адресу України

Понеділок, 27 вересня 2021, 15:26

В МЗС України відреагували на заяву самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, який сказав, що домовився з президентом РФ Владіміром Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання військових баз США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі зазначив, що в Україні "вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій" з боку Олександра Лукашенка.

Читайте також
Українським виробникам краще шукати альтернативи білоруському ринку - торгпред України

"Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії", - сказав Ніколенко.

Речник наголосив, що саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і "дружнього нам білоруського народу".

"Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді замислитися в Мінську. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу", - зазначив Ніколенко.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь закупить у Росії зброї більш ніж на 1 мільярд доларів. А головне – що ця зброя нібито потрібна Мінську для розміщення біля кордону з Україною. Читайте детальніше: Зброя проти України: куди приведе нове загострення між Мінськом та Києвом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь МЗС
powered by lun.ua

Статті

Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни

Рівно рік тому на Південному Кавказі почалася нова війна. Попри поразку Вірменії, війна не поставила всі крапки над "і" щодо майбутнього Нагірного Карабаху.
27 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року

У Німеччині ще рахують голоси, але коаліціада вже почалася. Хто став переможцем гонки і хто отримає "золоту акцію" у формуванні коаліції?
27 вересня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Будь-який новий німецький лідер захоче врегулювати свої відносини з РФ. Однак населення Німеччини почало критичніше ставитися до Путіна".
24 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда