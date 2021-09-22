Украинским производителям лучше искать альтернативы белорусскому рынку - торгпред Украины

Украинским производителям на ближайшее время лучше не строить свою бизнес-стратегию на доступе на рынок Беларуси из-за непредсказуемости политической ситуации, которая будет влиять и на торговлю.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение высказал торговый представитель Украины Тарас Качка.

"С Россией и, к сожалению, Беларусью нам надо понимать, и бизнеса понимать, что строить стратегию на доступе на этот рынок - это абсолютно непредсказуемо", - отметил Тарас Качка.

Он отметил, что никто не может гарантировать, что Беларусь внезапно не введет новые санкции из-за недовольства каким-либо заявлением Украины.

"Если политический дискурс в Беларуси будет развиваться так, как он развивается, то, к сожалению, это будет государство не только куда мы не советуем путешествовать через физическую опасность, но и с которой мы не советуем торговать - несмотря на то, что это действительно наш рынок, у нас там очень много потребителей. Думаю, в последующие несколько лет ситуация будет хуже, поэтому искать альтернативные рынки может быть лучшей стратегией", - сказал торгпред.

Он добавил, что Украина по этому поводу консультируется с Литвой, которая также имела тесные экономические связи с Беларусью.