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Лидер СДПГ рассказал, с кем хочет создать коалицию после победы на выборах в Германии

Понедельник, 27 сентября 2021, 12:21

Социал-демократическая партия Германии заявила в понедельник, что начнет процесс договоренностей о трехстороннем альянсе после того, как она победила на выборах в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кандидат на пост канцлера и лидер СДПГ Олаф Шольц сказал, что он хочет создать коалицию с "Зелеными" и либеральными "Свободными демократами" (СвДП).

"То, что вы видите здесь, - это очень счастливая СДПГ", - сказал Шольц, приветствуя сторонников в штабе своей партии в Берлине.

"Избиратели высказались очень четко ... Они укрепили три партии - социал-демократов, "Зеленых" и СвДП - и потому это четкий мандат, который дали граждане этой страны - эти три партии должны сформировать следующее правительство", - добавил он.

По предварительным результатам, СДПГ набрала 25,7% голосов опередив консервативный блок ХДС/ХСС, который стал вторым с худшим результатом в свои истории - 24,1% голосов.

"Зеленые" стали третьими, набрав 14,8% голосов, а "Свободные демократы" заняли четвертое место - 11,5% голосов.

О возможных последствиях выборов читайте в материале "Какой будет Германия после Меркель" или смотрите в видеоформате на нашем YouTube-канале.

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