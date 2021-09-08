Лукашенко начал приостановление соглашения с ЕС о реадмиссии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внес в парламент проект закона о приостановлении соглашения Беларуси и ЕС о реадмиссии лиц, незаконно въехавших на территорию одной из сторон.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное информагентство БелТА, об этом заявили в пресс-службе Лукашенко.

Соглашение определяет механизм передачи, приема и возвращения лиц, нарушивших условия въезда или пребывания и подлежащих депортации.

"В ближайшее время соответствующие обязательства нашего государства будут приостановлены", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Беларусь поступает так "в ответ на недружественные действия, к которым прибегло ЕС и страны-члены по Беларуси".

Напомним, накануне Сейм Польши одобрил введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах через беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов.