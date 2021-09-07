Сейм Польщі підтримав надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Сейм Польщі не став скасовувати постанову президента щодо надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю через мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За скасування постанови проголосували 168 депутатів, проти - 247, 20 утрималися.

У смузі на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан діє з четверга: ним охоплена частина територій Підляського та Любельського воєводств. Він був запроваджений на 30 днів указом президента, виданим на прохання уряду.

Офіс прем’єра Матеуша Моравецького обґрунтував запровадження надзвичайного стану ситуацією на кордоні з Білоруссю та діями режиму Александра Лукашенка, що розгортає "гібридну війну", в якій експлуатують мігрантів: на думку польського уряду, мігрантів привозять до кордону служби білоруського режиму.

Уряд також вказав на майбутні військові маневри "Запад-2021", в рамках яких близько 200 000 російських та білоруських солдатів навчатимуться біля кордону з Польщею.

Згідно з конституцією, надзвичайний стан може бути введений, коли в ситуаціях особливої ​​загрози конституційні заходи є недостатніми.

Моравецький закликав всі сторони підтримати заходи, які забороняють масові зібрання і обмежують пересування людей по трикілометровій смузі землі вздовж кордону протягом 30 днів.

За серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із них 1000 нелегалів затримали.