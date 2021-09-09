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В Северной Македонии во время пожара в ковид-больнице погибли минимум 10 человек

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Четверг, 9 сентября 2021, 08:28

Власти Северной Македонии подтвердили гибель по меньшей мере десяти человек в результате пожара в ковид-больнице в городе Тетово.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Северной Македонии.

"Сегодня ночью в ковид-центре Тетово произошла огромная трагедия, в результате которой из-за взрыва и пожара погибли 10 человек, и эта цифра может увеличиться. Пожарная и медицинская службы немедленно отреагировали, пожар был ликвидирован, а также проводится акция медицинских служб по спасению каждой жизни под угрозой ", - говорится в сообщении правительства.

По данным северомакедонских СМИ, пожар вспыхнул около 21.00, пламя разгорелось молниеносно, также начали взрываться баллоны с кислородом. Отмечается, что в мобильной больнице почти все было из пластика, поэтому пожар распространялся так быстро.

Тушением пожара занимались 30 пожарных и семь пожарных машин.

 

Правительство обещает провести быстрое и тщательное расследование, чтобы установить причины трагедии.

Между тем, лидер оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски заявил, что его партия окажет свою помощь, а его однопартиец Владимир Гьорцев требует ответственности от премьер-министра Зорана Заева и министра здравоохранения Венка Филипче.

"Модульная больница в Тетово была построена в суете с интересами бизнеса. Это печально. Система сломана. Заев и Филипче должны уйти в отставку и понести ответственность", - заявил он.

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Северная Македония
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