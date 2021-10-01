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МЗС викликає очільника посольства Грузії через затримання Саакашвілі

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 20:27

До МЗС запросили керівника посольства Грузії через затримання в цій країні Михеїла Саакашвілі, який має українське громадянство.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання" - сказав Ніколенко.

Раніше прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання експрезидента Михеїла Саакашвілі.

"Третього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, який перебував у розшуку, затримано і переведено до пенітенціарної установи… Наші правоохоронці здійснили затримання на найвищому рівні", - заявив прем’єр.

Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії та оприлюднив квиток на літак на цю дату. 

Втім, 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Зйомка ведеться в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо. Представники "Єдиного національного руху" заявили, що він справді у Грузії, та пообіцяли, що Саакашвілі з’явиться на публіці 2 жовтня, щойно закриються виборчі дільниці.

Невдовзі поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі, де він намагається демонструвати, що не засмучений таким розвитком подій. 

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України. 

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 

Навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.

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