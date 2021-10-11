ЕС планирует инвестпрограмму для Украины, оценивает ее влияние в 6,5 млрд евро - источник

На саммите Украина-ЕС объявят о поддержке Евросоюза, что должно привлечь несколько миллиардов инвестиций в Украину.

Об этом сообщил журналистам накануне саммита чиновник ЕС, общавшийся на условиях анонимности.

По его словам, решение об этом уже принято.

"Будет запущен инвестиционный пакет на 6,5 млрд евро, который поможет Украине стимулировать частно-государственное инвестирование в экономику", - рассказал собеседник.

Надо отметить, что это не означает поступления от ЕС такой значительной суммы. Инвестплан будет разработан по формату, который действует для всех государств Восточного партнерства и предусматривает гранты, кредиты и прежде всего банковские гарантии, которые, по ожиданиям ЕС, позволят привлечь почти в десять раз более высокую сумму инвестиций. Уточненную сумму кредитов, гарантий и грантов в ЕС пока не называют. "Мы распределили инвестиционный план для всего Восточного партнерства, анонсированный в июне, выделив из него составляющие для разных стран", - пояснил другой представитель ЕС.

Как рассказывала ЕвроПравда, ЕС на саммите с Украиной может пересмотреть упоминание о нидерландском референдуме.

Также ожидается, что во время саммита подпишут соглашение об "открытом небе".

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