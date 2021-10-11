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ЄС планує інвестпрограму для України, оцінює її вплив у 6,5 млрд євро – джерело

Понеділок, 11 жовтня 2021, 11:38

На саміті Україна-ЄС оголосять про підтримку Євросоюзу, що має залучити кількамільярдні інвестиції до України.

Про це повідомив журналістам напередодні саміту високопосадовець ЄС, що спілкувався на умовах анонімності.

За його словами, рішення про це вже ухвалене.

"Буде запущений інвестиційний пакет на 6,5 млрд євро, який допоможе Україні стимулювати приватно-державне інвестування в економіку", - розповів співрозмовник.

Треба зауважити, що це не означає надходження від ЄС такої значної суми. Інвестплан буде розроблений за форматом, що діє для всіх держав Східного партнерства, та передбачає гранти, кредити та передусім банківські гарантії, які за очікуваннями ЄС дозволять залучити майже вдесятеро вищу суму інвестицій. Уточнену суму кредитів, гарантій та грантів у ЄС наразі не надають. "Ми розподілили інвестиційний план для всього східного партнерства, анонсований у червні, виділивши з нього складові для різних країн", пояснив інший представник ЄС.

Як розповідала ЄвроПравда, ЄС на саміті з Україною може переглянути згадку про нідерландський референдум.

Також очікується, що під час саміту підпишуть угоду про "відкрите небо".

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Саміт Україна-ЄС
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