ЕС на саммите с Украиной может пересмотреть упоминание о нидерландском референдуме - источник

Государства-члены ЕС в понедельник проведут финальную встречу для согласования решения саммита Украина-ЕС, где одним из достижений может стать изменение ссылки на упоминание о нидерландском референдуме, который в 2016 году поставил под сомнение Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

Об этом сообщил "Европейской правде" чиновник ЕС, говоривший на условиях анонимности.

Представитель Евросоюза отметил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, однако рассматривается.

"У нас сейчас будет последний раунд консультаций со странами-членами в формате Coreper (орган, формирующий общие решения стран ЕС. - ЕП)", - заявил он, подтвердив, что диалог по этому вопросу продолжается, и препятствием к изменениям является позиция правительства Нидерландов.

"Но даже если вы посмотрите на решение Европейского совета, то увидите, что во время упоминания европейских стремлений тех восточных партнеров ЕС, с кем мы подписали Соглашение об ассоциации, мы стараемся ссылаться на положения Соглашения об ассоциации, которые вступили в силу в 2017 году, то есть уже после 2016 года", - пояснил собеседник, призвав дождаться завершения дискуссии между странами-членами.

Как известно, в апреле 2016 года на референдуме в Нидерландах, несмотря на низкую явку, граждане проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной. Как показали дальнейшие расследования, этот референдум состоялся под влиянием спланированной российской кампании. Обойти последствия референдума удалось через специальное решение саммита ЕС от декабря 2016 года (подробнее о нем - в статье "Что пообещали Нидерландам за ассоциацию?"). Однако после того во всех решениях саммитов Украина-ЕС содержится ссылка на упомянутое декабрьское решение, с чем Украина до сих пор безуспешно боролась.

По информации "Европейской правды", скорее всего, примут решение саммита в компромиссном формате, которое будет включать европейский выбор Украины с упоминанием и о 2017, и о 2016 годе.

Читайте также: Промежуточная интеграция: как ЕС решить вопрос членства для Украины, Грузии и Молдовы.