В Германии возобновились переговоры по формированию нового правительства

В Берлине возобновились предварительные переговоры между тремя партиями, которые надеются сформировать следующее правительство Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Представители социал-демократов (СДПГ), "Зеленых" и Свободных демократов продолжат обсуждение вопросов, по которым у них не совпадает видение.

Партии рассчитывают сформировать так называемую "светофорную" коалицию, названную в честь партийных цветов, во главе с лидером СДПГ Олафом Шольцем на посту канцлера.

Свободные демократы накануне переговоров подтвердили, что "красные линии" партии включают повышение налогов и смягчения правил сбалансированного бюджета Германии.

Тем не менее, они с оптимизмом смотрят на шансы присоединения к правительственной коалиции с СДПГ и "зелеными", потому что, хотя есть "области трения", все три партии стремятся к управлению.

"Пока все очень серьезно и профессионально. Всем сторонам ясно, что речь идет о нашей стране", - сказал представитель партии.

На большей части недели запланированы встречи на различных партийных уровнях. Ожидается, что переговоры будут продолжаться несколько недель, а формирование правительства планируют завершить к Рождеству.

Напомним, после исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

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