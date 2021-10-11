Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии возобновились переговоры по формированию нового правительства

Понедельник, 11 октября 2021, 17:19

В Берлине возобновились предварительные переговоры между тремя партиями, которые надеются сформировать следующее правительство Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Представители социал-демократов (СДПГ), "Зеленых" и Свободных демократов продолжат обсуждение вопросов, по которым у них не совпадает видение.

Партии рассчитывают сформировать так называемую "светофорную" коалицию, названную в честь партийных цветов, во главе с лидером СДПГ Олафом Шольцем на посту канцлера.

Свободные демократы накануне переговоров подтвердили, что "красные линии" партии включают повышение налогов и смягчения правил сбалансированного бюджета Германии.

Тем не менее, они с оптимизмом смотрят на шансы присоединения к правительственной коалиции с СДПГ и "зелеными", потому что, хотя есть "области трения", все три партии стремятся к управлению.

"Пока все очень серьезно и профессионально. Всем сторонам ясно, что речь идет о нашей стране", - сказал представитель партии.

На большей части недели запланированы встречи на различных партийных уровнях. Ожидается, что переговоры будут продолжаться несколько недель, а формирование правительства планируют завершить к Рождеству.

Напомним, после исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

Что думают крупнейшие немецкие политические партии и их лидеры по важным для Украины вопросам, читайте в статье Украинский вопрос в немецких выборах: чего ожидать Киеву от новой коалиции

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

Украина против РФ: что происходит на слушаниях в Гааге по пленным морякам

Оксана Золотарева: "Россия считает, что может нарушать международное право без каких-либо последствий. Но Россия ошибается" (укр.)
12 октября 2021 — Европейская правда

Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС

Мы проанализировали документ для вас. Есть в нем и сенсации. Например, прямая поддержка антиолигархического закона со стороны ЕС... (укр.)
12 октября 2021

Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну

Правда ли скандальное решение Конституционного суда даст старт процессу выхода Польши из ЕС? Против этой идеи – 81% поляков, однако конфликт зашел слишком далеко (укр.)
12 октября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко