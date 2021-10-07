Лашет заявив про готовність піти з посади глави ХДС - ЗМІ

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет заявив про готовність залишити посаду глави Християнсько-демократичного союзу, яка до нього перейшла від Ангели Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Welt з посиланням на джерела на засіданні фракції ХДС.

Лашет висловив готовність відкласти свої амбіції на тлі можливих переговорів про коаліцію "Ямайка" з "Зеленими" і Вільними демократами. "Якщо з іншими питаннями справи йдуть краще, то я з радістю", - сказав глава ХДС про поточний стан справ.

Також повідомляється, що Лашет запропонував міністра транспорту Північного Рейну-Вестфалії Генріха Вюста в якості свого наступника - на посаді прем'єр-міністра федеральної землі і лідера партії ХДС.

Як відомо, ХДС на чолі з Лашетом програла Соціал-демократичній партії Німеччини на парламентських виборах 26 вересня.

Тиск на Лашета значно зріс напередодні після того, як лідер ХСС Маркус Зьодер оцінив рішення Вільних демократів спочатку провести консультації з СДПН і "зеленими" з питання формування уряду як "де-факто відмову" від коаліції "Ямайка".

Нагадаємо, "Зелені" заявили, що хочуть поглибити перемовини щодо формування коаліції з Соціал-демократичною партією на чолі з Олафом Шольцом та "Вільними демократами".

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