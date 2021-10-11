Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Німеччині відновились переговори щодо формування нового уряду

Понеділок, 11 жовтня 2021, 17:19

У Берліні поновилися попередні переговори між трьома партіями, які сподіваються сформувати наступний уряд Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Представники соціал-демократів (СДПН), "зелених" та Вільних демократів продовжать обговорення питань, за якими у них не збігається бачення.

Партії розраховують сформувати так звану "світлофорну" коаліцію, названу на честь партійних кольорів, на чолі з лідером СДПН Олафом Шольцем на посаді канцлера.

Вільні демократи напередодні переговорів підтвердили, що "червоні лінії" партії включають підвищення податків і пом'якшення правил збалансованого бюджету Німеччини.

Тим не менш, вони з оптимізмом дивляться на шанси приєднання до урядової коаліції з СДПН і "зеленими", тому що, хоча є "області тертя", все три партії прагнуть до управління.

"Поки все дуже серйозно і професійно. Всім сторонам ясно, що мова йде про нашу країну", - сказав представник партії.

На більшу частину тижня заплановані зустрічі на різних партійних рівнях. Очікується, що переговори триватимуть кілька тижнів, а формування уряду планують завершити до Різдва.

Нагадаємо, після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Раніше лідер партії Армін Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.

Що думають найбільші німецькі політичні партії та їхні лідери щодо важливих для України питань, читайте у статті Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua

Статті

Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

Чи дійсно скандальне рішення Конституційного суду дасть старт процесу виходу Польщі зі складу ЄС? Проти цієї ідеї – 81% поляків, проте конфлікт зайшов занадто далеко.
12 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

5 кроків назустріч Європі: з чим виходить Київ на саміт Україна-ЄС

Чи була Україна успішною у впровадженні євроінтеграційних реформ? Що зроблено за рік командою Офісу реформ Кабінету міністрів?
12 жовтня 2021 — Команда Офісу реформ Кабінету міністрів

Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

Себастьян Курц вже вдруге йде у відставки з посади канцлера Австрії. Проте цього разу все серйозніше. Чи вплине це на зовнішній курс Відня?
11 жовтня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди