У Німеччині відновились переговори щодо формування нового уряду

У Берліні поновилися попередні переговори між трьома партіями, які сподіваються сформувати наступний уряд Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Представники соціал-демократів (СДПН), "зелених" та Вільних демократів продовжать обговорення питань, за якими у них не збігається бачення.

Партії розраховують сформувати так звану "світлофорну" коаліцію, названу на честь партійних кольорів, на чолі з лідером СДПН Олафом Шольцем на посаді канцлера.

Вільні демократи напередодні переговорів підтвердили, що "червоні лінії" партії включають підвищення податків і пом'якшення правил збалансованого бюджету Німеччини.

Тим не менш, вони з оптимізмом дивляться на шанси приєднання до урядової коаліції з СДПН і "зеленими", тому що, хоча є "області тертя", все три партії прагнуть до управління.

"Поки все дуже серйозно і професійно. Всім сторонам ясно, що мова йде про нашу країну", - сказав представник партії.

На більшу частину тижня заплановані зустрічі на різних партійних рівнях. Очікується, що переговори триватимуть кілька тижнів, а формування уряду планують завершити до Різдва.

Нагадаємо, після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Раніше лідер партії Армін Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.

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