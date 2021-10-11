Греция усилит границу с Турцией и призывает ЕС к более жесткой миграционной политике

Греция увеличит количество своих пограничников на турецкой границе, опасаясь всплеска попыток нелегальной миграции, связанных с кризисом в Афганистане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Еще 250 офицеров присоединятся к пограничным силам численностью 1500 человек в течение нескольких месяцев, при этом их число увеличится с 1000 в начале прошлого года.

Около 800 дополнительных сотрудников пограничной службы будут наняты для работы в аэропортах и ​​регионах, близких к греко-турецкой границе.

По словам властей, это увеличение было частично вызвано захватом "Талибаном" власти в Афганистане.

Греция ужесточила свою миграционную политику и пограничную охрану за последние два года, расширив стену вдоль своей сухопутной границы с Турцией и установив высокотехнологичную сеть наблюдения, чтобы попытаться удержать просителей убежища от пересечения границы.

В понедельник в парламенте министр по вопросам миграции Греции Нотис Митарачи заявил, что все большее число "прифронтовых" стран в 27 странах Европейского союза требуют от Еврокомиссии более жестких мер по сдерживанию миграции.

"Европа не граничит с воюющими странами. И большинство прибывающих людей не подвергаются риску в последней транзитной стране, поэтому важно пересмотреть то, как работает миграционная политика и как работает пограничная безопасность", - сказал Митарачи.

Греция, Польша и Литва были среди 12 стран, которые на прошлой неделе направили в Комиссию письмо с призывом к более широким мерам ЕС против нелегальной иммиграции.

"Это письмо прислали страны северной, южной и центральной Европы", - сказал Митарачи.