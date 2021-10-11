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Греція посилить кордон з Туреччиною і закликає ЄС до жорсткішої міграційної політики

Понеділок, 11 жовтня 2021, 18:54

Греція збільшить кількість прикордонників на турецькому кордоні, побоюючись сплеску спроб нелегальної міграції, пов'язаних з кризою в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Ще 250 офіцерів приєднаються до прикордонних сил чисельністю 1500 осіб протягом декількох місяців, при цьому їх число збільшиться з 1000 в початку минулого року.

Близько 800 додаткових співробітників прикордонної служби будуть найняті для роботи в аеропортах і регіонах, близьких до греко-турецького кордону.

За словами влади, це збільшення було частково викликано захопленням "Талібаном" влади в Афганістані.

Греція посилила свою міграційну політику і прикордонну охорону за останні два роки, розширивши стіну вздовж своєї сухопутного кордону з Туреччиною і встановивши високотехнологічну мережу спостереження, щоб спробувати утримати прохачів притулку від перетину кордону.

У понеділок у парламенті міністр з питань міграції Греції Нотіс Мітарачі заявив, що все більше число "прифронтових" країн у 27 країнах Європейського союзу вимагають від Єврокомісії більш жорстких заходів щодо стримування міграції.

"Європа не межує з воюючими країнами. І більшість прибулих людей не піддаються ризику в останній транзитній країні, тому важливо переглянути те, як працює міграційна політика і як працює прикордонна безпека", - сказав Мітарачі.

Греція, Польща і Литва були серед 12 країн, які на минулому тижні направили до Комісії лист із закликом до ширших заходів ЄС проти нелегальної імміграції.

"Цей лист надіслали країни північній, південній та центральній Європі", - сказав Мітарачі.

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Греція мігранти
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