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ЕС призвал быстро реформировать судебную систему и Конституционный суд Украины

Вторник, 12 октября 2021, 13:22

Европейский Союз призвал к скорейшему внедрению судебной реформы и реформе Конституционного суда Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении 23-го саммита Украина-ЕС.

"Мы подтвердили, что всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины и ее будущего успеха. В этом контексте мы приветствовали принятие изменений в законы Украины "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей", которые имеют решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в заявлении.

"Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного суда. Мы также приветствовали восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества", - отмечается в документе.

Напомним, послы стран "Группы семи" повторно призвали Совет судей объявить своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия как можно скорее.

Свою обеспокоенность в связи с затягиванием в подборе членов этике совета ВРУ высказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Полный текст совместного заявления: Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС

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