Посол ЄС нагадав про важливість швидкого розблокування реформи ВРП

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що Євросоюз стурбований затримкою висування членів до Етичної ради при Вищій раді правосуддя, від якої залежить перезавантаження цього органу, і сподівається на розблокування реформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час засідання Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Матті Маасікас нагадав, що міжнародні партнери запропонували сильних кандидатів-експертів до відбіркових органів при ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС). Проте Рада суддів призначила членів лише до органу при ВККС, тоді як призначення членів до Етичної комісії з українського боку затримується.

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"Це питання викликає стурбованість у ЄС. Ми підкреслюємо, що обидві реформи - перезапуск ВККС і перезавантаження ВРП - взаємопов’язані, вони мають відбуватися паралельно для забезпечення бажаного ефекту оновлення українського судочинства та виконання міжнародних зобов’язань України. Ми дуже сподіваємося, що політичні лідери зможуть забезпечити поступ, тому що вона має дуже важливе значення для загальної довіри до процесу реформ в країні, для продовження міжнародної підтримки та інвестицій, для довіри до держави і здійснення очікувань українців", - зауважив посол ЄС.

Як повідомлялося, 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Після того в Офісі президента провели спеціальну зустріч щодо цього питання за участі керівників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представники парламенту, а також послів країн Групи семи.

Учасники зустріч також підготували спільну заяву, в якій, зокрема, йдеться, що вони "занепокоєні тим, що Рада суддів України не здійснила протягом 30 днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог Закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час".

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