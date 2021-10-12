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ЄС закликав швидко реформувати судову систему і Конституційний суд України

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:22

Європейський Союз закликав до швидкого впровадження судової реформи та реформи Конституційного суду України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві 23-го саміту Україна-ЄС.

"Ми знову підтвердили, що всебічне та послідовне впровадження судової реформи залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та її майбутнього успіху. У цьому контексті ми привітали прийняття змін до законів України "Про Вищу раду правосуддя" та "Про судоустрій і статус суддів", які мають вирішальне значення для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - йдеться у заяві.

"Ми підкреслили необхідність швидкого впровадження цих реформ та реформи Конституційного суду. Ми також привітали відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна", - зазначається у документі.

Нагадаємо, посли країн "Групи семи" повторно закликали Раду суддів оголосити своїх кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя якомога швидше. 

Свою стурбованість у зв’язку зі зволіканням у доборі членів Етичної ради ВРП висловив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Повний текст спільної заяви - Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС

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Саміт Україна-ЄС
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