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ЕС может принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре - СМИ

Пятница, 15 октября 2021, 13:21

В Брюсселе ожидают, что пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко в Беларуси может быть введен в ноябре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять в ноябре", - сказал собеседник издания.

Брюссельские чиновники готовят санкции совместно с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому со стопроцентной уверенностью в структурах ЕС никто не может прогнозировать введение ограничительных мер.

Напомним, депутаты Европарламента призвали расширить санкции против белорусских властей, а также подчеркнули необходимость рассмотреть в Международном суде преступления Лукашенко против граждан страны.

Депутаты призвали страны ЕС продолжать усиливать целевые экономические санкции, сосредотачиваясь на ключевых белорусских секторах, и срочно продолжить работу над пятым пакетом санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в репрессиях.

4 октября парламент Беларуси принял законопроект о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.

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Беларусь санкции
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