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Польские пограничники показали, как группа мигрантов прорывается через границу

Вторник, 12 октября 2021, 17:31

Пограничная служба Польши опубликовала кадры с границы с большой группой мигрантов, которые пытаются пересечь границу из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Отмечается, что видео было снято вблизи пограничного села Черемуха, недалеко от Белостока.

По видео можно видеть, что несколько десятков мигрантов стоят вплотную к пограничникам, выкрикивая "Германия!" и "Свобода!". 

Пресс-секретарь Анна Михальска впоследствии детализировала, что это одна из двух больших групп мигрантов, которые в последние дни пытались прорваться в Польшу. "В этом видео показана группа из 90 человек, которые пытались в пятницу, повалив технические барьеры, прорваться в Польшу", - сказала она, добавив, что через день пограничники задержали группу из 130 человек.

По понедельник, 11 октября пограничники зафиксировали 650 попыток незаконного пересечения границы и задержали 13 мигрантов-граждан Ирака.

Пограничники задержали еще 8 человек за помощь мигрантам - граждан Ирака, Германии, Турции, Украины, двух сирийцев и двух поляков.

С августа 2021 года пограничники зафиксировали более 16 000 попыток незаконного пересечения границы, из них более 5000 - в октябре. В центрах для нелегальных мигрантов сейчас находится более 1500 человек.

Напомним, с июля Польша, Литва и в меньшей степени Латвия страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов через территорию Беларуси. Страны считают это гибридной агрессией режима Александра Лукашенко в ответ на их собственную позицию и позицию всего ЕС по поводу репрессий в Беларуси.

В связи с этим со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью - в 183 населенных пунктов двух воеводств - действует чрезвычайное положение, недавно его продлили еще на 60 дней.

12 министров внутренних дел стран Европейского Союза обратились с совместным письмом в Еврокомиссию, в котором содержится призыв ускорить изменения в сферах защиты внешних границ и миграции.

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