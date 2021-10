Польские пограничники показали, как группа мигрантов прорывается через границу

Пограничная служба Польши опубликовала кадры с границы с большой группой мигрантов, которые пытаются пересечь границу из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Отмечается, что видео было снято вблизи пограничного села Черемуха, недалеко от Белостока.

По видео можно видеть, что несколько десятков мигрантов стоят вплотную к пограничникам, выкрикивая "Германия!" и "Свобода!".

08.10 forcing the border from 🇧🇾 to 🇵🇱. Section of the border protected by BG Post in Czeremsze. #fromtheborder pic.twitter.com/g96UTTyVgs