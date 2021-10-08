Еврокомиссия раскритиковала решение Конституционного суда Польши не признавать приоритет права ЕС

В Еврокомиссии заявили, что решение Конституционного суда Польши вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении комиссии в ответ на решение Конституционного суда Польши признать неконституционными некоторые статьи договоров ЕС.

"Комиссия поддерживает и подтверждает основополагающие принципы правового порядка ЕС, а именно, что: право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения: все постановления Европейского Суда обязательны для всех органов власти государств-членов, включая национальные суды", - сказано в заявлении исполнительного органа ЕС.

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Европейская комиссия детально проанализирует решение Конституционного суда Польши и определится с дальнейшими шагами.

"Комиссия без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с Договорами для обеспечения одинакового применения и целостности законодательства ЕС", - добавляется в заявлении.

7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьер-министра Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

Моравецкий подал иск в марте после того, как Европейский Суд постановил, что новая система отбора судей в Польше, введена в 2018 году правящей коалицией, нарушает право ЕС.

В Конституционном суде Польше сейчас преобладают судьи, симпатизирующие правящей партии "Право и справедливость", некоторые из них - бывшие члены партии.

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