Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Еврокомиссия раскритиковала решение Конституционного суда Польши не признавать приоритет права ЕС

Пятница, 8 октября 2021, 10:34

В Еврокомиссии заявили, что решение Конституционного суда Польши вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении комиссии в ответ на решение Конституционного суда Польши признать неконституционными некоторые статьи договоров ЕС.

"Комиссия поддерживает и подтверждает основополагающие принципы правового порядка ЕС, а именно, что: право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения: все постановления Европейского Суда обязательны для всех органов власти государств-членов, включая национальные суды", - сказано в заявлении исполнительного органа ЕС.

Читайте также
Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые статьи договоров ЕС

Европейская комиссия детально проанализирует решение Конституционного суда Польши и определится с дальнейшими шагами.

"Комиссия без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с Договорами для обеспечения одинакового применения и целостности законодательства ЕС", - добавляется в заявлении.

7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьер-министра Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

Моравецкий подал иск в марте после того, как Европейский Суд постановил, что новая система отбора судей в Польше, введена в 2018 году правящей коалицией, нарушает право ЕС.

В Конституционном суде Польше сейчас преобладают судьи, симпатизирующие правящей партии "Право и справедливость", некоторые из них - бывшие члены партии.

Читайте также: Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Еврокомиссия
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда