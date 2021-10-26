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В Болгарии новый максимум летальных исходов из-за COVID

Вторник, 26 октября 2021, 10:59

Болгария, наименее вакцинированная страна-член Европейского Союза, сообщила о рекордном количестве суточных смертей и инфекций от коронавируса.

Об этом свидетельствуют официальные данные страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЭС.

Количество новых случаев заражения за предыдущие 24 часа превысило 5863, а 243 человека скончались от вируса.

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В палатах с коронавирусом находятся более 7100 человек, из них 608 – в реанимации. По данным, более 90% пациентов не были вакцинированы.

Всего в Болгарии пандемия унесла жизни 23 316 человек.

Столкнувшись с ростом количества инфекций, Болгария ввела обязательные ковидные паспорта для большинства закрытых общественных мест.

Новые ограничения вызвали протесты, и некоторые политические партии обвинили временное правительство в том, что оно не справилось с пандемией накануне парламентских выборов 14 ноября.

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