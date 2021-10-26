У Болгарії новий максимум летальних випадків через COVID

Болгарія, найменш вакцинована країна-член Європейського Союзу, повідомила про рекордну кількість добових смертей і інфекцій від коронавірусу.

Про це свідчать офіційні дані країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Кількість нових випадків зараження за попередні 24 години перевищила 5863, а 243 людини померли від вірусу.

У палатах з коронавірусом перебувають понад 7100 людей, з них 608 – у реанімації. За даними, понад 90% пацієнтів не були вакциновані.

Загалом у Болгарії пандемія забрала життя 23 316 осіб.

Зіткнувшись зі зростанням кількості інфекцій, Болгарія ввела обов’язкові ковідні паспорти для більшості закритих громадських місць.

Нові обмеження викликали протести, і деякі політичні партії звинуватили тимчасовий уряд у тому, що він не впорався з пандемією напередодні парламентських виборів 14 листопада.