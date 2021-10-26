У Болгарії новий максимум летальних випадків через COVID
Болгарія, найменш вакцинована країна-член Європейського Союзу, повідомила про рекордну кількість добових смертей і інфекцій від коронавірусу.
Про це свідчать офіційні дані країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
Кількість нових випадків зараження за попередні 24 години перевищила 5863, а 243 людини померли від вірусу.
У палатах з коронавірусом перебувають понад 7100 людей, з них 608 – у реанімації. За даними, понад 90% пацієнтів не були вакциновані.
Загалом у Болгарії пандемія забрала життя 23 316 осіб.
Зіткнувшись зі зростанням кількості інфекцій, Болгарія ввела обов’язкові ковідні паспорти для більшості закритих громадських місць.
Нові обмеження викликали протести, і деякі політичні партії звинуватили тимчасовий уряд у тому, що він не впорався з пандемією напередодні парламентських виборів 14 листопада.